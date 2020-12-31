Анастасия Шубская покатала семимесячного сына на санках

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Актриса Анастасия Шубская выложила в социальной сети свежие кадры со своих зимних каникул. Так, светская львица запечатлела семимесячного сына на прогулке в саду.

Как видно, малыш уже уверенно сидит на утеплённых санках, однако его щечки всё равно порозовели от мороза. По всей видимости, в этот день на улице было довольно холодно.

Стоит отметить, что у Анастасии Шубской и Александра Овечкина ещё есть старший сын Серёжа, который, как и его отец, увлекается хоккеем. Малыш был очень рад появлению братика.

Анастасии Шубской в середине ноября исполнилось 27 лет, сразу после этого она уехала вместе с детьми на курорт, позднее к ним присоединился её муж. По возвращении домой жена спортсмена решила продолжить разбирать подарки. Один из них она продемонстрировала своим подписчикам в соцсети.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Оксана Фёдорова выложила в социальной сети свежее семейное фото. Так, в канун Нового года светская львица позировала у наряженной ёлочки с мужем и детьми.