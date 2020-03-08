Девушка Тимати модель Анастасия Решетова слегка укоротила волосы и подстригла чёлку. Ранее чёлки появились у Анны Седоковой, Марии Погребняк, Анфисы Чеховой, Виталины Цымбалюк-Романовской и даже у Надежды Бабкиной.
Как
Как писал NEWS.ru, директор школы № 2 города Палласовки (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки. Директор пояснила, что чёлка у парня свисала прямо на нос и учительница срезала только один-полтора сантиметра.
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