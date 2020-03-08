https://static.news.ru/photo/f7c5df02-610e-11ea-816a-fa163e074e61_660.jpg Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Девушка Тимати модель Анастасия Решетова слегка укоротила волосы и подстригла чёлку. Ранее чёлки появились у Анны Седоковой, Марии Погребняк, Анфисы Чеховой, Виталины Цымбалюк-Романовской и даже у Надежды Бабкиной.

Как сообщает Teleprogramma, большинство поклонников Решетовой положительно оценили смену имиджа, подтвердив, что чёлка ей очень к лицу. Нашлись и те, кто счёл её похожей на Ким Кардашьян.

Как писал NEWS.ru, директор школы № 2 города Палласовки (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки. Директор пояснила, что чёлка у парня свисала прямо на нос и учительница срезала только один-полтора сантиметра.