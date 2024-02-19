«Анализы были за гранью»: Дубцова о болезни после расставания с любимым Дубцова рассказала о сбое в организме после расставания с возлюбленным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Дубцова

Певица и автор песен Ирина Дубцова в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV рассказала, что в 2022 году заболела из-за сильного стресса после расставания с мужчиной. По словам артистки, она находилась на грани нервного срыва: несколько дней держалась температура выше 38 градусов, болело горло, из-за сильного воспаления щитовидной железы началась тахикардия. Дубцова отметила, что медики прописали ей прием гормональных препаратов, от которых она поправилась.

Анализы, которые пришли на тот момент, когда меня скорая помощь привезла в больницу, они были просто за гранью... В общем, мне пришлось согласиться на роль оперной певицы, сильно поправившейся от преднизолона, — сообщила Дубцова.

Ранее Дубцова сообщила, что с первого дня поддержала СВО, потому что была в Донбассе еще в 2019 году и собственными глазами видела, как живут люди в Донецке и Луганске. По ее словам, во время выступлений в ДНР и ЛНР ей приходилось слышать звуки взрывов и очередей автоматов.

Артистка призналась, что ей было страшно, когда она видела в Донбассе разрушенные здания и слышала звуки стрельбы. Дубцова подчеркнула, что сразу же «поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживает по сей день».