«Америке достанется»: Поплавская о будущем российских переселенцев Поплавская заявила, что беглецы из России начнут переезжать в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале прокомментировала последний пост музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пожелал удачи израильским бойцам, после чего покинул Израиль. Артистка предположила, что скоро переселенцы из России могут начать переезжать в США. По ее словам, там, куда перемещаются «бегуны» тут же начинаются проблемы.

Может все эти «люди мира» после Израиля в США «релоцируются»? Как-то слишком спокойно живут Соединенные Штаты. А там, куда валят «бегуны», все время что-то «горит». Может и Америке достанется, — подчеркнула Поплавская.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко назвал певца Макаревича трусливой сволочью, поскольку он покинул Израиль, отправившись в тур по Европе. Пожелание удачи бойцам ЦАХАЛ, которое артист ранее опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), журналист счел «слезной блевотиной».

В своем посте Макаревич написал, что 8 октября он завершил тур по Германии, после чего улетает в Лондон.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил надежду, что уехавшие после начала СВО в Израиль российские артисты, в частности Макаревич, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступят в израильское ополчение на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших при обстрелах Израиля со стороны ХАМАС достигло 1864 человек. По данным ведомства, 19 человек находятся в критическом состоянии.