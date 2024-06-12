Американскую телеведущую госпитализировали из-за проблем с желудком Daily Mail: Опра Уинфри попала в больницу с обезвоживанием и желудочным гриппом

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опра Уинфри

Американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали на фоне проблем с желудком, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ее подругу Гейл Кинг. По ее словам, врачи диагностировали у знаменитости обезвоживание и поставили капельницу.

У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности, — призналась Кинг.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии Уинфри, она указала, что с телеведущей все будет в порядке. Инцидент произошел на фоне признания госпитализированной о приеме препаратов для похудения.

Ранее Уинфри в эфире передачи WeightWatchers извинилась перед своими поклонниками за многолетнюю пропаганду диеты. Знаменитость подчеркнула, что задала стандарт, однако достичь его не смогла даже сама. По словам Уинфри, она не способна вспомнить, во скольких программах о похудении приняла участие.

О последней своей диете телеведущая рассказывала в марте. Уинфри заявила, что смогла без жестких ограничений сбросить порядка 20 килограммов. Причиной успеха она назвала особую систему питания, которая включает в себя обилие углеводов.

До этого российская актриса Светлана Немоляева объявила, что идет на поправку после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Как добавила кинозвезда, она впервые заболела ею, так как во время пандемии делала прививки. Сейчас Немоляева восстанавливается на даче, куда ее отвезла внучка.