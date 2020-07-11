Американский Vogue написал статью о нарядах группы «ВИА Гра»

https://static.news.ru/photo/73b6b994-c382-11ea-97c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Лысенко/wikipedia.com

Американская версия журнала Vogue опубликовала статью, посвящённую нарядам украинской группы «ВИА Гра» и их стилю.

Редактор Лиана Сатенштейн расскзала в статье, что её любимая эпоха музыкального коллектива приходится на 2003-2007 годы, когда в составе группы были Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Анна Седокова.

Джинсы были с низкой посадкой, грудь была приподнята, а тело было более открытым. Все было покрыто стразами, мехами, одежда была чрезмерно женственной, — написала Сатенштейн.

Как отметила сама Вера Брежнева в интервью для издания, у коллектива была «не вульгарная, а разумная сексуальность». Их стилист и художник по костюмам Анжела Лисица создавала для участниц «ВИА Гра» все наряды и костюмы, а новую одежду девушки почти никогда не покупали.

Однако мы всегда её переделывали, чтобы она не напоминала свой первоначальный вид, — сказала Брежнева.

Как ранее писал NEWS.ru, Вера Брежнева рассказала о своём прозрачном платье, практически полностью состоящем из золотого бисера. В нём исполнительница предстала в клипе на песню «Вечериночка», в котором также снялся музыкант Дмитрий Монатик.