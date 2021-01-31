Американский рэпер имплантирует себе в лоб бриллиант за 24 млн долларов

https://static.news.ru/photo/3d5eafee-645b-11eb-93e7-96000091f725_660.jpg Фото: Uzi London/twitter.com

Американский рэпер Саймир Вудс, известный под сценическим псевдонимом Lil Uzi Vert, собрался имплантировать себе в лоб бриллиант, который оценивается в 24 млн долларов. Музыкант рассказал об этих планах на своей официальной странице в социальной сети.

Поможет исполнителю имплантировать бриллиант в лоб ювелир Эллиот Эллианте. Специалист имеет основательный опыт работы со звёздами.

Как рассказал Вудс, он начал копить деньги на бриллиант ещё в 2017 году. Музыкант «загорелся» этой идеей сразу после того, как впервые увидел драгоценный камень, вес которого — десять карат.

Lil Uzi Vert подчеркнул, что алмаз стоит дороже, чем всё его имущество, включая дом и автомобили, в том числе Bugatti, передаёт телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Снуп Догг оказался недоволен решением президента США Дональда Трампа, который помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Музыканты оказались в тюрьме за хранение огнестрельного оружия.

Рэп-исполнитель добивался освобождения соучредителя Death Row Records Майкла Харриса, который сидел в тюрьме за покушение на убийство и распространение наркотиков, но американский президент не включил Харриса в список по помилованию.