«Американская дочь» Урганта в кружевных чулках устроила уличную фотосессию

https://static.news.ru/photo/cad844e4-83ea-11eb-a6f8-96000091f725_660.jpg Эрика Куталия Фото: e_ttg/instagram.com

Падчерица Ивана Урганта 20-летняя Эрика Куталия, которая живёт в США, опубликовала кадры смелой уличной фотосессии.

На фото в Instagram девушка предстала в провокационном наряде: розовом жилете с изображением Сейлор Мун и короткой джинсовой юбке. Стройные ноги девушки подчеркнули белые чулки с кружевной резинкой. Дополнили пикантный наряд массивные чёрные ботинки и сумочка с изображением звёзд Голливуда — актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Эрика — дочь второй жены Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака с грузинским бизнесменом. Телеведущий находится в прекрасных отношениях с девушкой, считает её практически своей дочерью и неоднократно приезжал к ней в гости, где она живёт со своим темнокожим бойфрендом. У Кикнадзе от первого брака также есть сын Нико. С Ургантом у них две дочери — Нина и Валерия.

Ранее Эрика Куталия поделилась с подписчиками фотографией своего возлюбленного. Им оказался молодой афроамериканец. Снимок девушка, проходящая обучение в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, украсила розовыми сердечками. На фото девушка обнимает молодого человека, который целует её в щёчку, писал NEWS.ru.