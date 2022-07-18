«Американкость и эстонкость»: Шахназоров высмеял «русскость» Гребенщикова Журналист Шахназаров назвал дешёвой подменой «русскость» Гребенщикова

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Журналист Михаил Шахназаров с иронией прокомментировал высказывание Бориса Гребенщикова о своей «русскости». Никакой «русскости» нет, считает публицист, как нет и «американкости» или «эстонкости», написал Шахназаров в своём Telegram-канале.

Есть лишь попытка «свысока поучить нас жизни», уверен журналист.

В интервью Гребенщиков занимается тем же, чем занимался долгие годы на сцене. Он крутит напёрстки. Раньше это были напёрстки с нотами, суповыми наборами слов, игрой в гуру, а сейчас это напёрстки с подменой понятий. И вся эта искусственная загадочность отныне смотрится дёшево, — написал Шахназаров.

Однако, заметил писатель, в том, что Гребенщиков сидит в Париже на улице Одеон уже есть некий символизм, так как в начале прошлого века столица Франции стала пристанищем «для лучших сынов России».

К сожалению, им не удалось вернуться на Родину. Теперь бегут другие сыны. Без Родины, но с ярлыком «русскость», — посетовал Шахназаров.

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что его отъезд из России не повлиял на «любовь к родине», однако же возвращаться в эту страну он больше не желает. Лидер «Аквариума» намерен выступать за границей.