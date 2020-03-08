https://static.news.ru/photo/9e37b7a0-6134-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Экс-участница телешоу «Дом-2» телеведущая Алёна Водонаева призналась, что ей не нравится феминизм. По её словам, мужчина должен быть добытчиком, который платит в ресторанах за свою любимую женщину.

Для меня дико, что в каких-то странах люди в ресторанах счёт оплачивают пополам. Многие этим оскорбляются, мол: «Я тоже могу сама за себя заплатить». Нет, я к феминисткам никак не отношусь вообще, — отметила модель в разговоре с teleprogramma.pro.

По её словам, девушки должны быть самодостаточными, чтобы спокойно прожить без мужчины. Они должны работать, а не сидеть на чьей-то шее.

Я не могу назвать себя феминисткой по убеждениям, но являюсь ею по сути. К сожалению, это понятие настолько извратили, что феминизм сегодня считается уделом мужененавистниц, истерящих по любому поводу, — посетовала светская львица.

Ранее Водонаева высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы, писал NEWS.ru.