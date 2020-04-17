Алёна Свиридова разрушила жизнь первому мужу

https://static.news.ru/photo/b814065a-809d-11ea-9589-fa163e074e61_660.jpg Алена Свиридова Фото: alenasviridova/instagram.com

Российская певица Алёна Свиридова сожалеет о неудачном первом браке.

Она вышла замуж в 18 лет за химика Сергея Свиридова, который был старше её на 9 лет. Они прожили пять лет в Минске, после чего она решила сбежать к своему любовнику.

Мне жаль, что я разрушила его жизнь, сбежала от него. Но мне было рано. Очень рано. Но Серёжа был прекрасен, — цитирует «Экспресс газета» слова звезды.

По её словам, супруг готов был простить измену. Но всё же Свиридова решила покорить Москву и стать певицей. В этом ей помог её новый избранник, который работал на телевидении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Свиридова отметила день рождения на своей малой родине в Крыму, среди родных и близких людей. Этот отдых принёс ей не только расслабление, но и перспективу стать свекровью — на день рождения к матери приехал старший сын Василий. Он живёт в Канаде, как и его отец — первый супруг популярной исполнительницы — Сергей Свиридов. В этот раз Василий привёз с собой невесту Марию. Василий и Мария состоят в отношениях уже более двух лет.