Алёна Шишкова опровергла слухи о подагре

https://static.news.ru/photo/44bf6490-8257-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова Фото: missalena.92/instagram.com

Модель Алёна Шишкова опровергла все слухи, которые касаются её здоровья.

Ранее поклонники светской львицы забили тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова. Фанаты подумали, что у неё подагра.

Шишкова заметила, что носит перчатки не только из-за правил гигиены, но из-за того, что в столице закрылись все маникюрные салоны. Поэтому она предпочитает пока не показывать свои руки, пишет 7days.

Как писал NEWS.ru, ранее Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги. По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.