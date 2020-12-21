Алёна Рапунцель назвала главную причину закрытия проекта «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/f154e28e-42cd-11eb-8c7c-fa163e074e61_660.jpg Алёна Рапунцель Фото: alenatoffi_official/instagram.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Рапунцель назвала причины закрытия проекта. По её мнению, всему виной кадровая политика.

Светская львица покинула проект в июле 2020 года. По её словам, за последнее время шоу покинули многие ключевые персонажи, которых очень любили поклонники. При этом создатели «Дома-2» не смогли предложить достойную замену.

Не пришла та замена людям, которые ушли из «Дома-2». И не смогли новые ребята заинтересовать зрителя, и это факт, — написала Рапунцель в социальной сети.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» не закроется окончательно, проект просто поменяет формат и канал, где будет выходить. Об этом сообщил сотрудник скандального шоу.