Алёна Апина рассказала о состоянии Бориса Моисеева

https://static.news.ru/photo/bee1c34e-7810-11eb-ab38-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный артист России Борис Моисеев, перенёсший инсульт, по-прежнему болеет и чувствует себя неважно. Это вызывает искреннее сожаление, заявила певица Алёна Апина.

По её словам, звезда 1990-х и начала нулевых сейчас с трудом разговаривает, поэтому «сложно понять мысли, которые он хочет выразить».

Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал, но это всегда было весело, задорно, эпатажно, — сказала Апина в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Моисеев в последнее время ведёт непубличную жизнь и почти не общается с прессой. Произошло это из-за инсульта, который артист перенёс 10 лет назад. Он не смог полностью восстановиться и поэтому отказался от концертов.

Затворничество некогда эксцентричного исполнителя породило множество слухов о тяжёлом состоянии его здоровья. По словам помощника артиста Сергея Гороха, Моисеева расстраивают распространяемые в Интернете слухи об ухудшении его здоровья. По его словам, сейчас Борис Михайлович живёт в столице, в быту ему помогает домработница, но он самостоятельно ходит и может разговаривать, писал NEWS.ru.