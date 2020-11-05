Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы Абрамовой, которая стала победительницей шоу «Голос».
Артистке пришлось регистрировать имя на себя, так как её дочь несовершеннолетняя. Всего она оформила четыре имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.
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Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года также разгорелся скандал из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, победившей в результате с большим отрывом.
Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.