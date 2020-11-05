https://static.news.ru/photo/5cf18b0c-1f54-11eb-848a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы Абрамовой, которая стала победительницей шоу «Голос».

Артистке пришлось регистрировать имя на себя, так как её дочь несовершеннолетняя. Всего она оформила четыре имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Все эти товарные знаки можно будет использовать для выпуска различных товаров — от парфюмерии до пиротехники. Как отмечает Telegram-канал Mash, родители 12-летней девочки, видимо, решили подготовить её к большой карьере.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года также разгорелся скандал из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, победившей в результате с большим отрывом.

Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.