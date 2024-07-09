Алсу выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 300 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу

Певица Алсу решила продать свою квартиру в центре Москвы после новостей о ее разводе с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает издание Super. Звезда выставила на продажу недвижимость, которую ей подарили на 18-летие родители. Квартира находится по адресу: Никитский бульвар, 15/16, и она оценивается в 299 млн рублей.

По данным СМИ, площадь элитного жилья составляет 247 квадратных метров и включает три спальни, три санузла, кухню-столовую, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауну. Интерьер квартиры выполнен в неоклассическом стиле и украшен антикварной мебелью.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что суд при рассмотрении иска певицы Алсу о разделе имущества к бизнесмену Яну Абрамову с большой долей вероятности будет исходить из принципа равенства долей. Согласно Семейному кодексу России, совместно нажитое в браке имущество при разводе подлежит разделу поровну — если иное не предусмотрено брачным договором, отметил он.

Русяев также отметил, что Алсу имеет весьма высокие шансы забрать детей у отца, Яна Абрамова, после развода. По его словам, суды в России, как правило, становятся на сторону матери в споре о том, с кем останутся дети. Юрист отметил, что старшая дочь певицы уже совершеннолетняя и сама вправе решать, с кем проживать.