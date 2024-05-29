Алсу впервые после расставания с мужем вышла на публику и не одна В Сети появились фото счастливой Алсу в компании с женой Мартиросяна

В Сети появились фотографии певицы Алсу, которая после расставания с мужем впервые появилась на публике, их опубликовала в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) супруга комика и телеведущего Гарика Мартиросяна, блогер Жанна Левина-Мартиросян. Кадры были сделаны во время их прогулки в парке. На снимке певица предстала в элегантном сером шелковом костюме с кроссовками, а ее подруга предпочла наряд в пастельных тонах.

Алсу слишком счастлива для развода, — написал под фото один из пользователей соцсети.

Ранее стало известно, что Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. Отмечается, что дело поступило 24 мая в участок № 418.

За месяц до этого, комментируя слухи о своем разводе, артистка призвала не реагировать на неподтвержденные сообщения в соцсетях и подчеркнула, что единственную правду поклонники могут узнать только от нее. Алсу заявила, что все эти разговоры не имеют отношения к правде.