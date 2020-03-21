https://static.news.ru/photo/aa6359d2-707e-11e9-b552-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Алсу, находясь на домашнем карантине, продолжает радовать поклонников видеороликами из своей жизни. На днях 36-летняя Алсу вместе с дочками, 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой, устроила импровизированные танцы.

Танцы, размещённые в Instagram певицы, одна из поклонниц прокомментировала довольно критически. Она написала, что Алсу «смотрится не очень», когда «косит» под молодую, на что ей певица тут же ответила, что она и так ещё молодая.

Как писал NEWS.ru, Яна Рудковская сообщила о большом уроне, который несёт её бизнес из-за коронавируса. Продюсер не выходит из дома, её убытки измеряются миллионами. Она сообщила, что недавно вернулась из Франции, где любит проводить время. И теперь будет сидеть на добровольном карантине две недели. Продюсер рассказала, что каждые пять часов меряет температуру, у неё дома стоят антисептики, она всё время моет руки с мылом. Но из-за коронавируса ей пришлось отменить гастроли.