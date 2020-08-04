Алсу рассказала о сценической карьере дочери

https://static.news.ru/photo/749e72e0-d62c-11ea-b38e-fa163e074e61_660.jpg Микелла Абрамова Фото: mikellaabramova/instagram.com

Эстрадная певица Алсу призналась, что считает свою 12-летнюю дочь Микеллу уже состоявшейся артисткой. Девочка не только поёт, но и сама сочиняет слова и музыку для песен, а также аккомпанирует себе на гитаре.

Алсу напомнила, что её дебют состоялся в 15 лет, а Микелла стала интересоваться сценой, когда ей исполнилось 10 лет. По словам артистки, дочери действительно нравится выступать, она уверенно держится перед камерой и на публике, у неё нет страха перед сценой, который был у юной Алсу и есть у её старшей дочери Сафины, передаёт Teleprogramma.

Как писал NEWS.ru, Алсу опубликовала фото из студии звукозаписи. На снимке 37-летняя артистка делает селфи в студии и обещает скоро порадовать любителей музыки. Ранее Алсу опубликовала видео, где она поёт песню под аккомпанемент дочери Микеллы. Дочь певицы получила известность после скандала на шоу «Голос». Публика заподозрила, что победу девочке попросту купили. Выигранный Микеллой миллион семья передала в благотворительный фонд.