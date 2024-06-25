Алсу публично унизила бывшую девушку Тимати за роман с ее мужем Алсу назвала Анастасию Решетову девушкой с низким социальным статусом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу

Певица Алсу на премии «Мама года — 2024» отказалась говорить про «девушек с низким социальным статусом», комментируя историю с изменами своего мужа Яна Абрамова, сообщает Supre.ru. Журналисты предположили, что она говорит о бывшей девушке рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой, которую подозревают в связи с предпринимателем. Алсу также добавила, что не хочет комментировать свое знакомство с Решетовой.

Вы знаете, я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня, говорить о девушках с низким социальным статусом. Я не комментирую это, — заявила Алсу.

Ранее певица отреагировала на заявление Решетовой о том, что та не стала бы заводить отношения с женатыми мужчинами. Под публикацией портала «Блокнот» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка оставила комментарий, в котором заявила о вранье Решетовой. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились слухи о том, что модель встречается с мужем Алсу бизнесменом Яном Абрамовым.

После певица Наталья Штурм в блоге в Instagram обвинила Решетову в разрушении брака Алсу. Исполнительница осудила поведение разлучницы и ее «показное злорадство». Штурм выразила сомнение в том, что экс-супруг Алсу Ян Абрамов женится на своей новой пассии.