Алсу предложила Лере Кудрявцевой лечить дочь ядовитыми растениями

https://static.news.ru/photo/422de5a8-49cb-11eb-a3c3-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева попросила у подписчиков совета, как вылечить дочь Машу, у которой температура резко подскочила до 38,5 градусов. Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети Instagram. На помощь пришла певица Алсу. Она предложила избавиться от недуга с помощью гомеопатии.

Гомеопатия: аконитум и белладонна от температуры, фитолляка от горла, — написала звезда в комментариях к публикации журналистки.

leratv/instagram.com

Фанаты Кудрявцевой обратили внимание — аконит и белладонна являются ядовитыми растениями, а к гомеопатии не стоит серьёзно относиться.

И диагнозы по фото ставите? А то уже препараты назначили. Не лечат и не калечат они.

Если у ребёнка острое состояние, какая белладонна?

Но у Алсу появились сторонники. По их мнению, гомеопатия является альтернативой «пичканья» детей «всякой химией». Сама Кудрявцева поблагодарила певицу за совет.

Одна из подписчиц поинтересовалась у актрисы, нет ли у дочери других симптомов, кроме температуры. На это Кудрявцева ответила, что у ребёнка есть насморк. Другие подписчики посоветовали актрисе использовать конкретные лекарства. Иные же удивились, что она обращается к поклонникам в Instagram, а не к педиатру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Маша Макарова, двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой, впервые побывала на новогодней ёлке. Телеведущая поделилась реакцией девочки.