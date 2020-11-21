Алсу порадовала поклонников новым эффектным образом

https://static.news.ru/photo/7641c7c0-2be8-11eb-bf4b-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Певица Алсу выложила в своём Instagram фото в новом эффектном образе.

Не секрет, что знаменитость отдаёт предпочтение женственным силуэтам, чувственным нарядам и нередко выбирает монохром. В этот раз звезда предстала перед поклонниками в белоснежном макси-платье.

Алсу вновь удачно выбрала облегающий силуэт, который эффектно подчеркнул её стройную фигуру. Стоит отметить, что у певицы уже есть трое детей, а выглядит она совсем как юная девушка. Платье заметно подчеркнуло пышную грудь артистки, её красивые бёдра и упругий пресс.

Примечательно, что на фото Алсу позировала, находясь рядом с чёрным роялем. Исполнительница распустила волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на губы.

А я не просто так нарядилась в это невероятное белое платье. Рада сообщить вам, что релиз моего нового альбома с интригующим названием «Я хочу одеться в белое» назначен на 04.12.2020. Ждём! — написала Алсу в социальной сети.

Поклонники артистки восторженно восприняли новость о скором выходе альбома. Так, исполнительницу буквально засыпали приятными комплиментами. Многие из них отметили, что у певицы «прекрасная фигура» и что она умеет носить белое. Кто-то даже подчеркнул, что новый образ Алсу просто «идеален».

Ранее NEWS.ru писал, что Алсу рассказала, что больше недели не появлялась в соцсетях, поскольку была занята работой над новым альбомом.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, с ней всё в порядке и она просит её поклонников не обижаться за это недолгое отсутствие.