Алсу показала, как записывает новые песни

https://static.news.ru/photo/258f15f8-d3aa-11ea-a40a-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алсу опубликовала фото из студии звукозаписи и пообещала поклонникам новые песни. На снимке 37-летняя артистка делает селфи в студии и обещает скоро порадовать любителей музыки.

Как хочется поскорее поделиться новыми песнями. Уставшая, но счастливая, — пописала фото певица.

@alsou_a

Накануне Алсу опубликовала видео, где она поёт песню под аккомпанемент дочери Микеллы. Дочь певицы получила известность после скандала на шоу «Голос». Публика заподозрила, что победу девочке попросту купили. Выигранный Микеллой миллион семья передала в благотворительный фонд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники певицы Алсу заподозрили разлад в отношениях с супругом — миллионером Яном Абрамовым. Артистка не любит афишировать свою личную жизнь, в основном публикуя в соцсетях фотографии своих дочерей Сафины и Микеллы.