Алсу поддержала Тодоренко после слов о благотворительности

https://static.news.ru/photo/8ea944f6-ae56-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Телеведущая Регина Тодоренко сегодня отмечает своё 30-летие. Звезда призвала коллег и поклонников поддержать фонд «Насилию.нет», так как это стало бы отличным подарком к дню её рождения.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

Сегодня поможешь ты, а завтра помогут тебе! — написала супруга Влада Топалова в Instagram.

Певица Алсу поддержала Тодоренко. Она высоко оценила её идею с благотворительностью, а также поздравила с юбилеем.

Регина, с днём рождения! Столько еще интересного впереди! Будь здорова и счастлива! — отметила жена бизнесмена Яна Абрамова.

Как писал NEWS.ru, в апреле редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.