Алсу объяснила, почему временно покинула соцсети

https://static.news.ru/photo/7eaa72fa-2b10-11eb-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алсу рассказала, что больше недели не появлялась в соцсетях, поскольку была занята работой над новым альбомом.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, с ней всё в порядке и она просит её поклонников не обижаться за это недолгое отсутствие.

Дорогие мои! Извините, что немного пропала с радаров! Была вся в делах и мыслях. Рада сообщить вам, что завершила работу над новым альбомом и над его оформлением! — говорится в сообщении.

Она также представила клип на свою новую песню «Вольтер». По её словам, видео снималось с учётом всех ограничений. Вначале отсняли только mood video, где она прогуливается по осенней Москве, а затем решили добавить кадры любви подлинной пары. Алсу отметила, что в итоге получилось очень тёплое, жизненное видео о самом главном.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы Абрамовой, которая стала победительницей шоу «Голос». Артистке пришлось регистрировать имя на себя, так как её дочь несовершеннолетняя. Всего она оформила четыре имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. Все эти товарные знаки можно будет использовать для выпуска различных товаров — от парфюмерии до пиротехники.