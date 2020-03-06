https://static.news.ru/photo/687c7a86-5f9c-11ea-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: alsou_a/instagram

Певица Алсу на своей официальной странице в социальной сети опубликовала совместную фотографию с певцом Димой Биланом. На снимке видно, что звёзды российской поп-сцены танцуют под музыку, стоя рядом друг с другом.

Фотография была сделана на съёмочной площадке нового клипа Билана. Оба исполнителя одеты в наряды мятного цвета. Алсу танцует в элегантном платье, подчёркивающем фигуру, а Билан — в светло-зелёном костюме с чёрным лонгсливом под пиджаком.

Про белые розы и жёлтые тюльпаны, — подписала Алсу публикацию в Instagram, процитировав строчки из хита певца.

Поклонники восхитились нарядом девушки, а также понадеялись, что это не последний совместный кадр артистов и они ещё смогут поработать вместе на одной площадке, сообщают «Аргументы недели».

Как ранее писал NEWS.ru, Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом.