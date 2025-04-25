Стало известно, как Алсу и Абрамов поделили имущество на 10 млрд рублей Алсу и Абрамов заключили мировое соглашение по разделу имущества

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Алсу

Певица Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов достигли мирового соглашения в Савеловском суде Москвы, сообщил Telegram-канал Mash. Судебный процесс по разделу имущества завершился сегодня, продолжавшись почти год.

Алсу и Абрамов делили имущество, стоимость которого превышает 10 млрд рублей. В состав активов входят квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в компаниях. Певица отозвала свой иск, хотя изначально она отвергала компенсацию в размере 2,5 млрд рублей и предложение о мировом соглашении.

Ранее основательница компании Wildberries Татьяна Ким по решению Савеловского суда Москвы получила 1% доли в ООО «Вайлдберриз» и стала единственным владельцем компании. Также за ней остаются 100-процентная доля в компании и все средства, которые находятся на ее персональных счетах. Ким заявила, что не намерена оставлять своего бывшего супруга Владислава Бакальчука без средств к существованию после раздела имущества.

Адвокат Илья Бахилин тем временем заявил, что при разводе все договоренности рекомендуется сразу фиксировать у нотариуса. Он предупредил, что в дальнейшем пересмотреть их, скорее всего, уже не получится. Эксперт также отметил, что при разделе крупного бизнеса между супругами, включающего множество активов, лучше обратиться к квалифицированному юристу.