Алсу и Меган Маркл: какие знаменитости могут скрывать информацию о разводе

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Алсу

Поклонники заподозрили певицу Алсу в разводе, поскольку она публиковала в соцсетях грустные посты, а также появлялась на мероприятиях без обручального кольца. Кто еще из знаменитостей мог расстаться, но скрывает это?

Кого из звезд подозревают в расставании и почему

Певица Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года. Пара воспитывает троих детей. Ради мужа артистка на время оставляла карьеру, занимаясь домом и семьей. Однако, по мнению поклонников, у супругов случился кризис. Дело в том, что Алсу не единожды публиковала в соцсетях неоднозначные посты, в которых рассуждала о чувствах и любви. Кроме того, она стала появляться на мероприятиях без обручального кольца, в том числе на юбилейном концерте Леонида Агутина. Ситуацию прокомментировал директор исполнительницы Сергей Фадеев. Он заявил, что разлада в паре нет.

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому не знаю, была ли она с кольцом или без. Я за этим не слежу. Но комментировать ничего не буду, потому что занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме нее самой или ее супруга, вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал Фадеев «Газете.Ru».

Недавно в СМИ появилась новость о расставании принца Гарри и Меган Маркл. Слухи о том, что в семье Сассекских возникают частые ссоры, ходили давно. Теперь, по сообщениям зарубежных изданий, пара решила разъехаться. Основной причиной разногласий между Гарри и Меган источники, близкие к их семье, называют финансовые сложности.

Фигуристка Мария Анисина опровергла разрыв с актером Никитой Джигурдой. Пара вернулась в Россию, чтобы продолжить борьбу за многомиллионное наследство Людмилы Браташ, экс-подруги артиста, которая умерла в 2016 году. По словам Анисиной, представители СМИ специально придумывают новости об их расставании перед судами.

«Я никуда не уезжала, мы с Никитой вместе, нас невозможно разлучить. Все слухи беспочвенны. Просто наши дети занимаются профессионально теннисом. Мы вынуждены подстраиваться под географию тренеров», — поясняла спортсменка НСН.

В расставании также подозревали блогеров Валю Карнавал и Сашу Стоуна. Поклонники и журналисты предполагали, что звезды расстались спустя год отношений. Слухи появились после того, как Стоун отметил день рождения без возлюбленной. Карнавал развеяла домыслы, опубликовав в соцсетях видео с подарком от блогера, а Стоун показал татуировку, посвященную избраннице.

Продюсера Марию Погребняк на протяжении долгого времени подозревали в разводе с футболистом Павлом Погребняком. Звезды женаты 18 лет и воспитывают троих сыновей. Недавно слухи подтвердились: модель подала иск о расторжении брака в Преображенский районный суд Москвы. На данный момент неизвестно, когда состоится первое заседание по делу. Также неясно, будут ли супруги делить совместно нажитое имущество.

«Я хочу подчеркнуть, что мы с Пашей в дружеских отношениях. Мы родители для наших сыновей и все-таки с самой школы вместе. Но развод стал логичным, для нас и для детей это не стало ударом. Мы взрослые и воспитанные люди, никаких скандалов не было», — комментировала Погребняк Woman.ru.

Кто из звезд расстался в 2023 году

Риз Уизерспун начала бракоразводный процесс с Джимом Тотом в марте этого года. Паре удалось решить все вопросы, включая финансовые, без скандалов и споров. Сообщалось, что супруги расстались из-за разных взглядов на жизнь. Детали соглашения между актерами не раскрываются, но, по информации Page Six, раздел имущества произошел в соответствии с брачным договором, подписанным сторонами в 2011 году.

Супруга рэпера Алексея Долматова (Гуфа) модель Юлия Королева подала заявление на развод в июле 2023 года. Возможной причиной разрыва стало употребление музыкантом запрещенных средств, писал StarHit. Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы Гуфа, в авторском Telegram-канале сообщал, что «бракоразводный процесс проходит тихо, спокойно и в обстановке взаимного уважения».

Американская певица Ариана Гранде готовится к разводу с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака. Пара рассталась еще в январе, но держала это в тайне и неоднократно пыталась сохранить отношения. Супруги разошлись мирно, пишет TMZ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстается со своей женой Софи после 18 лет брака. Об этом политик написал в соцсетях. Пресс-служба премьера подчеркнула, что супруги официально согласовали документ о раздельном проживании.

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