«Аллу жалко»: критик Соседов высказался о Примадонне

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о популярной российской певице Алле Пугачёвой. В интервью для WomanHit он признался, что ему «жалко» Примадонну.

А мне Аллу жалко!<...>А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачёву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную, — пожалел певицу Соседов.

По его мнению, «реалити-шоу» о жизни Примадонны в быту, которое можно регулярно наблюдать в Instagram у Максима Галкина, совершенно не красит певицу. Соседов отметил, что «не смотрит Пугачёву в халате и тапочках», потому что ему это не интересно, при этом добавив, что если такой контент востребован у аудитории, то в нём есть смысл. Он подчеркнул, что такие уважаемые народные артисты, как Клавдия Шульженко или Муслим Магомаев, никогда бы не позволили себе предстать перед поклонниками в таком образе.

Ранее Сергей Соседов раскрыл причины участия певицы Ольги Бузовой в белорусском шоу «Х-фактор».