«Алло»: Ксению Собчак поймали на плагиате Предприниматель из Екатеринбурга обвинил Ксению Собчак в плагиате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Предприниматель из Екатеринбурга Егор Лесников в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) обвинил журналистку Ксению Собчак в плагиате. Бизнесмен опубликовал фотографии, где представлены худи его производства и мерч Собчак, на которых совпадают надписи «муж купил».

Алло, <...> Ксения Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга! — написал Лесников.

Фраза, напечатанная на одежде, была взята из песни Инстасамки. По словам предпринимателя, идея применить эти слова для худи принадлежит ему и одежда с этими словами появилась в местном магазине еще в сентябре. Лесников в беседе с E1.ru отметил, что еще не знает, будет ли подавать в суд на журналистку. Собчак пока эту информацию не комментировала.

Ранее шоумен и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал в суд на блогера Даню Милохина, обвинив его в плагиате. По данным источника, Лихачев требует от Милохина 400 тысяч рублей либо приглашает его принять участие в совместной записи трека. Музыкант подчеркнул, что, исполнив хит о президенте России, сбежавший из страны блогер сможет восстановить свою репутацию перед соотечественниками. До этого Лихачев судился с певцом Егором Кридом, также у него были разбирательства с блогерами Валей Карнавал (Валентиной Карнауховой) и Аней Покров (Анной Покровской).