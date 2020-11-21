Аллегрова назвала причину падения популярности новогодних «огоньков»

https://static.news.ru/photo/e5a631f4-2bfd-11eb-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Ирина Аллегрова Фото: irinaallegrovaofficial/instagram.com

Новогодние «голубые огоньки» в основном смотрят люди старшего поколения, поэтому смена формата приводит к потере популярности этих передач. Такое мнение высказала певица Ирина Аллегрова.

Он утерял какие-то свои традиции. Та часть людей, которая с удовольствием сидела дома и смотрела «огонёк», — люди более старшего поколения. Уход от традиций, которые были раньше, их смущает. Его надо оставлять в том виде, в котором он был раньше. А молодёжь не будет его смотреть. Молодёжь иначе справляет Новый год, — рассказала радиостанции «Говорит Москва» артистка.

По её словам, не стоит пытаться осовременить новогодний «огонёк». Традиционные вещи, подчеркнула Аллегрова, должны оставаться таковыми.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не собирается смотреть новогодние «огоньки». Выяснилось, что из 1600 респондентов лишь 12% собираются в новогоднюю ночь целенаправленно смотреть передачи на центральных телеканалах. В домах 44% россиян телевизор будет работать, однако смотреть новогодние «огоньки» намерены лишь 12% респондентов, ещё 32% включат ТВ просто для фона. 38% россиян не будут смотреть новогодние «огоньки» по телевизору. Исследование показало, что меньше заинтересованы в просмотре новогодних программ мужчины (45%), а также люди в возрасте от 24 до 34 лет (47%). Среди женщин 32% опрошенных не заинтересованы в предлагаемых телеразвлечениях, писал NEWS.ru.