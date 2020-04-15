Алла Пугачёва показала стройные ноги в день 71-летия

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва 15 апреля отмечает день рождения. Главной звезде российского шоу-бизнеса исполнился 71 год. Однако это не мешает ей носить платья, которые подчёркивают фигуру.

Исполнительница решила всем показать свои стройные ноги. Видео снял её супруг Максим Галкин. Его подписчики с восторгом встретили наряд Пугачёвой.

Пугачёву в соцсетях поздравляют друзья и коллеги. Филипп Киркоров опубликовал пост ещё ночью. К поздравлениям присоединились Владимир Винокур, Ирина Нельсон, Игорь Крутой, бывший зять Примадонны Владимир Пресняков — младший и другие. Популярный актёр Александр Петров назвал певицу великой русской женщиной и пожелал ей здоровья.

В этот день с матерью не смогла быть Кристина Орбакайте, причина – режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако, певица поздравилаПримадонну в своём Instagram.

Кроме того, ранее Галкин выложил в Сеть поздравление от двух младших детей Пугачёвой – Лизы и Гарри.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Интернете выставлен на продажу рисунок, якобы выполненный Аллой Пугачёвой. Цена — 150 тысяч рублей. Нынешний владелец рассказал, что эту работу Примадонны заполучила его супруга ещё в 2005 году от друга певицы Олега Непомнящего. Именно он уверил женщину, что рисунок сделан самой Пугачёвой.