Алла Пугачёва и Игорь Николаев Алла Пугачёва и Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва обратилась к своему коллеге по сцене Игорю Николаеву, употребив ласковое прозвище.

В своём поздравлении с днём рождения она назвала 60-летнего именинника Игоряша.

Игоряша, дорогой! С Днём рождения! — написала она под фотографией композитора, опубликованной в Instagram.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Булдаков Олег/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

igornikolaev.ru

Юлия Проскурякова поздравила своего супруга Игоря Николаева с юбилеем. 17 января народному артисту России исполнилось 60 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, артист старше супруги на 22 года, пара сохраняет нежные отношения, они вместе проводят свободное время и души не чают в четырёхлетней дочке Веронике.

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