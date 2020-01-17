Певица Алла Пугачёва обратилась к своему коллеге по сцене Игорю Николаеву, употребив ласковое прозвище.
В своём поздравлении с днём рождения она назвала 60-летнего именинника Игоряша.
Игоряша, дорогой! С Днём рождения! — написала она под фотографией композитора, опубликованной в Instagram.
Владимир Вяткин/РИА Новости
Булдаков Олег/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
igornikolaev.ru
Юлия Проскурякова поздравила своего супруга Игоря Николаева с юбилеем. 17 января народному артисту России исполнилось 60 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, артист старше супруги на 22 года, пара сохраняет нежные отношения, они вместе проводят свободное время и души не чают в четырёхлетней дочке Веронике.
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