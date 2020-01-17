Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актриса Екатерина Климова дала развёрнутое интервью, где рассказала о личной жизни и своих трёх разводах. По словам артистки, несмотря на неудавшееся прошлое, она не разучилась флиртовать. Она по-прежнему привлекает мужчин и открыта к общению, главным образом благодаря своей работе.

Профессия держит в тонусе. Видели бы вы, как я втихаря от детей стираю кружевное бельё, чулки, корсет после спектакля «Мастер и Маргарита»! Если застукают за этим, решат, что у меня...