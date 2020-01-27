Фото: alla_orfey/instagram.com

В Мексике обнаружили автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, на котором она уехала от своей подруги. Об этом на странице в Instagram сообщил пиар-директор звезды Ян Трунцев. По его словам, местонахождение артистки по-прежнему неизвестно.

В Мексике обнаружили автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, на котором она уехала от своей подруги. Об этом на странице в Instagram сообщил пиар-директор звезды Ян Трунцев. По его словам, местонахождение артистки...