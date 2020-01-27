Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала новое селфи в своём Instagram, на котором она позирует с ярко накрашенными губами.
С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я, — подписала фотографию певица.
Для фото примадонна российской эстрады выбрала красный свитер. Кроме того, она сделала лёгкие кудри.
Подписчики звезды восхитились образом артистки. Его назвали неординарным и даже роковым.
Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.
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