Пугачёва вернулась в Россию и попала на видео

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачёва вернулась в Россию. Видео с Примадонной, которая распахнула дверь автомобиля ногой, опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Она намекнула, что в России «уже давно, просто никак не могла собраться».

Я уже давно. Я просто не могла никак собраться, — призналась Пугачева.

Вскоре после начала военной операции РФ на Украине Алла Пугачёва и ее супруг, шоумен Максим Галкин вместе с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров. Дом расположен в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек.

Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она опровергла это утверждение. По данным СМИ, аренда жилья обходилась звездной семье в 1 млн рублей в месяц.