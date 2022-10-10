Алла Пугачева сообщила об отъезде в Израиль

Певица Алла Пугачева сообщила о том, что находится в Израиле. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поблагодарила своих поклонников за оказанную поддержку и пообещала молиться за них.

Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива! — написала Пугачева.

Святой землей традиционно называют Иерусалим и окружающие его территории. Название связано с нахождением там основных христианских святынь, многие их которых являются следами библейской истории.

Пугачева ранее обрадовалась ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла». Певица написала следующее сообщение: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

В ответ глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды.