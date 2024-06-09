Алла Пугачева: последние новости 9 июня, помощь Лободе, возвращение в РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева держала в страхе артистов и дружила с коллегами из-за денег. Что об этом известно, какие еще последние новости выходили о Примадонне на сегодня?

Почему Пугачеву боялись артисты

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что Алла Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений. Он отметил, что многие начинающие артисты получили популярность благодаря Примадонне, например поучаствовав в программе «Рождественские встречи».

«Ее почитали, перед ней преклонялись, ее боялись. Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», — заявил Горбашов.

При этом музыкант заметил, что Пугачева с легкостью вершила судьбы своих коллег по сцене. И вместо популярности они также могли быть «задвинутыми» по ее воле.

«Случалось и наоборот — она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем. Тем более грустно и печально слышать из ее уст заявления о том, что „нормальные люди не вернутся в Россию“. Получается, что те, для кого она пела все эти годы, ненормальные?» — рассказал гитарист.

Правда ли, что Пугачева дружила с артистами из-за денег

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Алла Пугачева поддерживала украинскую певицу Светлану Лободу и называла ее своей фавориткой и преемницей из-за финансового вопроса. По словам эксперта, между звездами была дружба «за деньги».

«Пугачева поддерживала Лободу, потому что у нее было бабло. Она „косила“ его и днем и ночью. На Лободу до начала спецоперации был большой спрос. Здесь она получала за корпоратив по $70 тысяч, а таких „заказняков“ у нее было пруд пруди. Сегодня у Лободы нет работы и финансовых пополнений. Деньги тают как прошлогодний снег. Естественно, она не сдалась Пугачевой. Лободу ждет забвение, особенно учитывая тот факт, что у нее пропадает голос», — сказал Дзюник.

В декабре 2023 года певица призналась, что уважает Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и призвала не осуждать Примадонну за молчание, поскольку «ей уже досталось».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Лобода

Что известно о гонорарах Пугачевой

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары самых богатых российских певиц, в числе которых оказалась Алла Пугачева. По его словам, исполнительница за один концерт могла получать несколько десятков миллионов рублей.

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», — уточнил он.

По словам Дворцова, выход на сцену певицы Ларисы Долиной обойдется организаторам в сумму от двух до пяти миллионов рублей, а стоимость концерта Примадонны, по словам шоумена, в прошлом могла достигать 20 миллионов рублей.

Вернется ли Пугачева в Россию

Экс-участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин не верит в возвращение Аллы Пугачевой в Россию. По его мнению, уехавшие артисты уже выбрали свою судьбу.

«Они уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Те, кто изучал историю, прекрасно понимают, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», — заявил Потехин.

Он также выразил свое непонимание насчет поведения знаменитостей. Как отметил Потехин, все ухавшие артисты «спокойно играли и работали» в России и их «никто не донимал».

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