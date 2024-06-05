Алла Пугачева: последние новости 5 июня, отсутствие родства с Лизой и Гарри

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву могут привлечь к ответственности, если в ходе проверки ее новой песни будет обнаружена клевета в тексте, а репродуктолог усомнился в родстве Примадонны с двойняшками Лизой и Гарри. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Почему родство Пугачевой с детьми Лизой и Гарри считают пиаром

Алла Пугачева с практической точки зрения вряд ли может быть биологической матерью для двойни Лизы и Гарри, рожденных в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил источник из сферы репродуктологии.

«Теоретически такая ситуация с яйцеклеткой возможна, а практически… Это пиарская история. Я ничего хорошего и красивого не расскажу, плохого — не буду», — отметил эксперт.

Специалист объяснил, что репродуктивное здоровье каждой пациентки стоит разбирать индивидуально. При этом важную роль в функционировании яйцеклеток играет генетическая закладка у женщины.

«Здесь важна генетическая закладка: кому что заложено, то так и реализуется. Теоретически возможно все. Влегкую в 50 лет не получается ни у кого родить. Таких детей на Руси называли „поскребыши“ — единичные случаи, исключительные», — добавил репродуктолог.

В чем Пугачева не смогла помочь внуку после переезда в США

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков надеялся, что статус бабушки поможет ему построить карьеру в Штатах, заявил NEWS.ru продюсер и концертный директор Сергей Дворцов. Однако, по его мнению, родство с народной артисткой СССР никак не повлияет на контракты Преснякова-младшего за границей.

«Он надеялся на то, что у него есть статус бабушки, все-таки она Пугачева, и думал, что когда он приедет [в США], обоснуется, то у него будет новый старт, новая карьера, большие деньги, многочисленные контракты, концерты и тому подобное, то есть все, что он имел в России, у него будет там. Но такого не будет, с уверенностью могу сказать», — уточнил Дворцов.

В конце сентября 2022 года Пресняков покинул Россию. Сейчас он живет вместе с женой Аленой Красновой в США. Там внук Пугачевой создал новый коллектив Neonica Project, вместе с которым перепевает российские хиты 2000-х.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова

Могут ли Пугачеву привлечь к ответственности за новую песню

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что новую композицию Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стоит проверить с точки зрения закона.

«В любых текстах есть пределы допустимого, которые законодательно прописаны, независимо от того, искусство это или журналистика. То есть если там содержится клевета, то привлекут, потому что законодательно такое преступление прописано. Точно так же призывы к экстремизму, к разделу государства и тому подобное — эти темы тоже законодательно прописаны», — отметил парламентарий.

По словам Шолохова, проверить новое творчество Примадонны будет «не лишним».

Пугачева на днях перевыпустила свой старый трек «Не высовывайся, дочка». В обновленной композиции исполнительница говорит наследнице, что та лишится последнего, если не последует ее совету.

Что Иосиф Пригожин сказал об Алле Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не стоит запрещать творчество Аллы Пугачевой и препятствовать его трансляции на радио и телевидении. При этом он считает, что артист всегда должен быть с Родиной.

«А Пугачева может жить там, где ей пожелается. Хотя я считаю, что такого калибра артист должен быть с Родиной. Но это ее выбор, не мой. Это ей за него нести ответственность», — сказал Пригожин Teleprogramma.pro.

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