Алла Пугачева: последние новости 4 июня, украинский продюсер, возвращение

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева намерена вернуться в российский шоу-бизнес, а исполнитель Прохор Шаляпин рассказал о лицемерии Примадонны. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Почему Пугачеву обвинили в лицемерии

Певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии из-за того, что артистка отказалась брать его на проект «Фабрика звезд».

«Пугачева меня не взяла. Ее, видите ли, моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и SHAMAN не взяла. У нее самая талантливая — это, конечно, Кристина Орбакайте. У нее дочка самая голосистая, самая талантливая и все сама. Удивляет меня это лицемерие», — сказал он в эфире YouTube-проекта «Фабрика звезд. Подкаст».

При этом Прохор Шаляпин признал, что всегда любил и уважал Аллу Пугачеву, однако отношение к артистке у него изменилось после того, как она уехала из России на фоне начала спецоперации.

«У нее действительно, в отличие от многих, была народная любовь. Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела. Она предала страну. Мы что, должны ее хвалить за это?» — поделился певец.

Кто стоит за возвращением Пугачевой в шоу-бизнес

Алла Пугачева за короткий срок выпустила несколько новых композиций. По словам продюсера Сергея Дворцова, над возвращением исполнительницы в шоу-бизнес работает украинский продюсер Нателла Крапивина, которая длительное время знакома с народной артисткой и помогала ей с последним концертом «P. S.».

«Знакомство Крапивиной и Пугачевой сложилось в тот момент, когда певица покровительствовала Лободе. Сегодня Алла пытается напомнить о себе и обелить репутацию перед русскоязычными слушателями, а Крапивина просто решила подзаработать на Алле Борисовне, сделать из нее новую старую звезду», — сказал Дворцов «Абзацу».

Продюсер считает, что Пугачева пытается вернуть популярность и внимание публики, без которых осталась после отъезда за границу.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Нателла Крапивина

«Алла Борисовна сегодня пытается вернуть внимание публики, которую назвала „холопами и рабами“. Хотя она давно превратилась в свадебного генерала, который прямым курсом ведет ко дну тонущий корабль иноагентов», — добавил он.

Сергей Дворцов также допустил, что если бы певица «вовремя заткнула рот» своему супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), то до сих пор была бы уважаема в обществе.

Что известно о местонахождении Пугачевой

Аллу Пугачеву последний раз вместе с Максимом Галкиным видели в прошлом месяце на одной из улиц Кипра. По информации «7Дней.ru», певица, опираясь на мужа, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов заметили в городе Лимасоле на Кипре. По данным издания, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове.

По словам бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры. По мнению общественника, певица в Америке будет «доживать одна», а ее супруг займется воспитанием их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

«Они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — говорил он.

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