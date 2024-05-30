Алла Пугачева: последние новости 30 мая, Алина Галкина, правда от Бородина

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Шоумен Стас Барецкий планирует снять телесериал о народной артистке СССР Алле Пугачевой и юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а крестница исполнительницы начала строить карьеру певицы. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Что за телесериал о Пугачевой и Галкине

Шоумен Стас Барецкий планирует снять телесериал под названием «Грязь», в котором расскажет о покупке замка звездной четы в деревне Грязь и жизни в этом населенном пункте. Артист рассказал NEWS.ru, что в сюжете также будет присутствовать художественный вымысел.

«Мы сейчас приступаем к съемкам сериала под названием „Грязь“. Это будет история моей покупки замка Пугачевой и Галкина. Она будет рассказываться в подробностях, естественно, с художественным вымыслом. Также будет рассказано про жизнь в деревне Грязь, местные жители тоже будут участвовать в съемках», — уточнил шоумен.

Стас Барецкий планирует пригласить на роли Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина блогера Анастасию Ивлееву и актера Никиту Кологривого. По его словам, на настоящий момент он ведет переговоры с артистами насчет съемок.

«В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина. То есть Пугачевой будет у нас Настя Ивлеева, а Кологривый будет играть Галкина. Ну по остальным ролям определяемся. Я сыграю самого себя», — объяснил Барецкий.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Какую правду о Пугачевой и Галкине хочет осветить Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, комментируя планы Барецкого снять сериал о Пугачевой и Галкине, заявил, что может выступить в роли политического консультанта ленты.

«Рекомендую показать в кино две стороны, не только как Галкин получил статус иноагента в России, а как Госдеп приплачивает этой семейке за ересь против российской власти и за продвижение ЛГБТ-идей (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в нашей стране. Если что, могу выступить политическим консультантом для сериала, чтобы рассказать людям правду об этой семейке. Тогда получится настоящая „Грязь“», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Правда ли, что крестница Пугачевой начала петь

Крестница Аллы Пугачевой Алина Галкина объявила о скорой премьере дебютной песни. Она опубликовала в Сети отрывок трека под названием «Неправда» и сообщила о своем волнении перед релизом.

Как пишет «7Дней.ru», несколько месяцев назад крестница Пугачевой, будучи студенткой МГИМО, уехала из России в Швейцарию.

Алина Галкина признавалась, что не так талантлива, как Алла Пугачева, но все равно рассчитывает на успех своего творчества. По словам девушки, в семье ее увлечение музыкой не поддерживали.

«Не могу сказать, что моя семья разделяет мое стремление стать артисткой. Родные всегда хотели, чтобы я получила профессию посерьезнее. Приходится самой всему учиться, находить лазейки», — говорила она.

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