Алла Пугачева: последние новости 24 мая, нехватка денег, борьба с Долиной

Народная артистка СССР Алла Пугачева вынуждена «считать копеечки» после отъезда за границу, а исполнительница Лариса Долина смогла противостоять Примадонне. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Кто из российских певиц не боялся Пугачеву

Певица Лариса Долина — единственная среди артистов эстрады, кто противостоял Алле Пугачевой и не боялся ее, заявил продюсер Евгений Морозов. По его словам, из-за этого Примадонна не переносила коллегу и даже в свое время в последний момент вычеркнула Долину из участников «Песни года».

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстоял, из ее конкуренток», — заявил Морозов.

При этом сама Лариса Долина вражду с Аллой Пугачевой отрицает. По словам артистки, у нее нет никакой конкуренции с коллегой, потому что у нее «есть свое место на эстраде, своя ниша, которую она давно заняла.

В чем Пугачева проигрывает Долиной

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что Алла Пугачева, будучи ровесницей певицы Ларисы Долиной, проигрывает артистке в вокальном мастерстве. По его словам, Примадонне с возрастом не удалось сохранить свой талант.

«Лариса Долина, ровесница Аллы Пугачевой, исполняет те же самые композиции в тех же тональностях. Она внешне меняется, но как исполнительница остается в такой же форме. Пугачева уже другая. Она не может спеть те песни, что пела раньше», — отметил Лоза.

По мнению музыканта, Пугачева уже не та женщина, которую зрители знали как исполнительницу «Арлекино». У нее, как заявил Лоза, изменились не только голос, но и лицо.

«Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства. Зачем мне ее слушать сейчас?» — задался вопросом Юрий Лоза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Долина

Почему Соседов назвал Пугачеву «мертвецом в гробу»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не намерен слушать новое творчество Аллы Пугачевой, включая последнюю песню «Ложный стыд». По его словам, исполнительница к 75 годам утратила способность петь и на протяжении долгого времени занимается проговариванием слов под музыку.

«Она давно говорит, а не поет. Все давно уже ясно. Уже даже смешно говорить об этом. <...> Тема Пугачевой для меня закрыта совершенно. Она мне неинтересна. <...> Зачем поднимать мертвецов из гробов», — сказал музыкальный критик.

Сергей Соседов также заявил, что не согласен с мнением певца Стаса Михайлова, который ранее назвал Аллу Пугачевой великой. Критик придерживается противоположного мнения и считает певицу лишь «страницей советской эстрады».

«Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила. Останется лишь какой-то страницей советской эстрады, не более того», — добавил он.

Правда ли, что Пугачева и Галкин «считают копеечки»

Народный артист РФ Юрий Назаров назвал Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «паршивыми» и «предателями», которые пожинают плоды своих действий. По его словам, за границей артисты столкнулись с материальными трудностями.

«Ну а что они хотели? Вот тоже ребята интересные! Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль не щедрые. Это русский последнюю рубаху с себя снимет ради ближнего. Это русский готов был копить рубли, чтобы купить билет на концерт когда-то любимой зрителями Аллы Борисовны. И только в России они могли ломить такие сумасшедшие цены на билеты. А кому они на хрен сдались в Европе? Вот и считают копеечки!» — сказал он a

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Долина

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