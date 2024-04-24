Алла Пугачева: последние новости 24 апреля, новое фото, реакция на критику

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева была замечена похудевшей и в новом парике в одном из ресторанов Кипра, а музыкант Александр Левшин назвал виновных в отъезде Примадонны за границу. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что не так с новым фото Пугачевой

Алла Пугачева на днях посетила ресторан на Кипре, где ее встретила дизайнер Юлия Малахова. Она опубликовала совместные фото с исполнительницей в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Легенда, звезда, эпоха. Таких, как вы, больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!» — подписала фотографию Малахова.

Заведение артистка посетила вместе с супругом юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Для выхода в свет она выбрала элегантный костюм, а образ дополнила очками на цепочке. При этом пользователи обратили внимание, что 75-летняя Примадонна похудела, а также примерила новый парик.

Кто заставил Пугачеву уехать из России

Музыкант Александр Левшин заявил, что в отъезде Аллы Пугачевой из России виноват Максим Галкин. Он признался, что перестал называть юмориста по имени и дал ему прозвище «Муж номер пять». По его мнению, комик девальвировался как личность и как человек для миллионов людей.

«Но я не могу это распространять в полной мере на Аллу, потому что она как мать, как женщина, как жена создала это гнездо больше двадцати лет назад. И она дорожит семьей. Можно ли осуждать женщину в таком случае, я не знаю», — заявил MK.RU музыкант.

Александру Левшину жаль, что Алла Пугачева «вляпалась в эту историю». Он до сих пор считает артистку талантливой.

«Он потянул ее… И все стало смешиваться — ее творчество с ее деяниями. Вот это мне не нравится. Как женщину, как талантливую певицу мне очень жаль ее. Жаль, что она вляпалась в эту историю, в которую ее повел муж номер пять», — добавил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Как Пугачева относится к риску лишиться имущества в РФ

Журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) один из немногих присутствовал на юбилее Аллы Пугачевой, после чего опубликовал статью о разговоре с артисткой, пишет 7days.ru.

Троицкий сообщил, что Алла Пугачева не расстраивается из-за критики в свой адрес и не боится получить статус иноагента и потерять недвижимость в России. Как отметил журналист, артистка рада, что российская пресса пишет о ней «потрясающую биографию, по которой только фильмы снимать». По словам музыкального критика, исполнительница заявила, что ей «пофиг», если у нее изымут имущество, якобы она дорожит «историей, а не вещичками».

Троицкий также заявил, что, вопреки слухам о туре Примадонны по Европе, исполнительница не собирается возвращаться на сцену, однако может продолжить выпускать новые песни. Он обратил внимание, что Пугачева любит работать с новыми перспективными авторами, поэтому у нее есть планы записать еще несколько новых треков.

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