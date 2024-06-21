Алла Пугачева: последние новости 21 июня, заграничные счета, роман от скуки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева столкнулась с падением доходов после отъезда из России, а продюсер Леонид Дзюник рассказал подробности ее отношений с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Что известно о финансовых трудностях Пугачевой

Народный артист РФ Юрий Чернов заявил, что сейчас у Аллы Пугачевой и Максима Галкина «плохо с деньгами», поэтому звездной чете приходится «считать каждую копейку». При этом актер отметил, что семья артистов покинула Россию на фоне начала СВО, испугавшись за свои заграничные счета.

«Алла и Максим испугались за свои заграничные счета в банках, которые они открыли благодаря своей популярности в этой стране, которую сейчас поносят», — заявил Чернов aif.ru.

По мнению артиста, после отъезда из России Пугачева и Галкин столкнулись с падением доходов. Он заметил, что юмористу сейчас приходится выступать перед небольшой публикой, поскольку он известен только для русскоязычного населения иностранных государств.

«Во-первых, [в Европе] много не заработаешь, во-вторых, их зрители — эмигранты из бывшего СССР, которые не будут по многу раз ходить и смотреть одно и то же. В то время как в необъятной России с одной программой можно несколько лет было бы ездить», — объяснил артист.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева

Почему Светлана Разина отказалась от протекции Пугачевой

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, что отказалась от помощи Аллы Пугачевой во времена СССР. По словам артистки, во время популярности коллектива к ней подошел директор исполнительницы Ирины Аллегровой и предложил лично познакомить с Примадонной.

«Так вот, он сказал: „Посмотри, как ты выглядишь! Что это за волосы?! Что это за ногти?! Что это за вид?! Давай я сделаю из тебя звезду“. Прямо схватил меня и не отпускал. Наверное, я упустила какой-то свой большой шанс. Он держал меня за руку и говорил: „Поехали со мной. Поехали к Пугачевой! Я тебя представлю, я тебя познакомлю.“ Я ему ответила: „Слушайте, если я так безобразно выгляжу, зачем вы меня держите за руку?“ — „Ты не понимаешь! Я просто вижу, что из тебя можно сделать“. Еле вырвалась из этих клещей и убежала», — рассказала Разина в YouTube-шоу «PROжизнь».

Певица призналась, что тогда она находилась на пике популярности и считала себя «круче Пугачевой», поэтому отказалась от протекции народной артистки. По словам Разиной, на тот момент она так думала в силу юности.

«Была уверенность, что мы круче, чем Пугачева. У нас была другая культура. Это точно так же, как сейчас молодежь. Например, Клава Кока наверняка думает, что она круче, чем я. А я даже не знаю, как она выглядит, и знать не хочу», — заключила она.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Светлана Разина

Правда ли, что Пугачева начала роман с Галкиным от скуки

Продюсер, бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник сообщил NEWS.ru подробности знакомства Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. По его словам, оно состоялось, когда Примадонна жила в гостинице «Балчуг» и лечила голос.

Дзюник утверждает, что Алла Пугачева во время лечения скучала, поэтому позволила Максиму Галкину приблизиться к себе. При этом концертный директор отметил, что комик никогда перед ней не заискивал и не лебезил, тем самым взяв, как оказалось, правильную ноту.

«Скажем, приходят они на студию писать песню. Алла заявляет: „Я текст не выучила“. Максим ей отвечает очень строго: „А какого хрена ты тогда пришла? Иди учи текст“. Я лично это наблюдал. Или, допустим, Галкин возмущался: „Долго будешь собираться? Я стою жду“. В общем, Пугачева начала водить с ним шашни», — поделился продюсер.

Леонид Дзюник заявил, что Филипп Киркоров первое время верил в дружбу между Пугачевой и Галкиным. Продюсер напомнил, что, когда певец был на гастролях в Киеве в 2003–2004 году, в Москву приезжала Уитни Хьюстон, она заселилась в «Балчуг» в тот момент, когда Пугачева и Галкин из гостиницы выезжали.

«У Киркорова, помню, по скулам ходили желваки от переживаний. Но он держался и сказал: „Мне Алла говорила, что Максим приезжал, они добрые друзья“», — вспомнил Дзюник.

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