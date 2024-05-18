Алла Пугачева: последние новости 18 мая, ночь с Шаляпиным, найм двойника

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов провести ночь с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, а предприниматель Герман Стерлингов сообщил о двойнике Примадонны. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что сказал Прохор Шаляпин о романе с Пугачевой

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов провести ночь с 75-летней Аллой Пугачевой. Ведущая шоу «Алена, блин! Посидим» предложила ему выбрать, с кем из российских знаменитостей он мог бы вступить в романтическую связь. Выбор пал между Примадонной и певицей Ириной Аллегровой. Однако от кандидатуры последней Шаляпин отказался, уточнив, что она ему не интересна.

Исполнитель также отметил, что не хочет критиковать Аллу Пугачеву за ее поступки, поскольку она уже «растоптала свою карьеру под старость лет».

«Сейчас принято Пугачеву хаять, а я не хочу. Потому что она сполна получила. И мне кажется, что я с ней бы переспал, несмотря на то, что все против нее прут. Да, она повела себя не очень корректно, но извините, столько лет хвалить человека, который из крестьян... Она крестьянка обычная по мышлению. Мне ее даже жаль, так растоптать свою карьеру под старость лет», — заявил певец.

Что известно о двойнике Пугачевой

Предприниматель Герман Стерлигов в интервью для YouTube-канала Дениса Сорокина рассказал, что знает певицу Аллу Пугачеву лучше, чем кто-либо другой. Он считает, что Примадонна, которая в последнее время чаще мелькает в медийном пространстве, на самом деле ненастоящая.

«Я не уверен, что Пугачева, это Пугачева. Я мог бы легко вывести двойника Пугачевой на чистую воду. Я, может быть, единственный, кто может отличить настоящую Аллу от двойника», — сообщил Герман Стерлингов.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Герман Стерлигов

Что известно о проблемах с деньгами у Пугачевой и Галкина

Композитор Юрий Лоза выразил мнение, что юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруге Алле Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку». По его мнению, денежные трудности могли быть вызваны тем, что сейчас юморист дает концерты для небольшой аудитории.

«Израиль — крошечная страна. В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Ну, давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — сказал Лоза.

Композитор уточнил, что Галкин и Пугачева сами сделали свой выбор, поэтому падение доходов пары вполне закономерное следствие их поступков.

Правда ли, что Галкин боится Пугачеву

Актер, певец и композитор Сергей Савин заявил, что Максим Галкин боялся Аллу Пугачеву, поскольку она была «серым кардиналом российского шоу-бизнеса».

«Ее все тогда боялись — до недавнего времени Алла Борисовна была серым кардиналом нашего шоу-бизнеса. Я тоже, если честно, побаивался ее. Но Галкин — особенно. Помню, на презентации моего диска Алла ему дала мой портрет и сказала: „Держи!“ И он вынужден был его держать, — поделился Савин.

По мнению артиста, Галкина в этой ситуации можно назвать «терпилой». По его словам, шоумен никогда не говорил ни слова поперек Алле Пугачевой. Савин уточнил, что все в окружении Аллы Борисовны в какой-то степени были марионетками в ее руках и никто не смел сделать ничего такого, что бы ей не понравилось, иначе людей ждала бы «расплата».

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