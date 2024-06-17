Алла Пугачева: последние новости 17 июня, борьба с Ротару, целительница

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева конкурировала за гонорар и эфирное время с коллегой Софией Ротару. Что об этом известно, какие еще новости выходили о Примадонне на сегодня?

Что известно о противостоянии Пугачевой и Ротару

Продюсер Сергей Дворцов считает, что Алла Пугачева и София Ротару — талантливые певицы и две примы эстрады, которые конкурировали между собой, если встречались на одном мероприятии, сообщает портал «Страсти».

«Начнем с того, что София Ротару и Алла Пугачева — две примы. Одна прима нашего шоу-бизнеса, другая — украинского. Когда они появлялись на одном мероприятии, то была колоссальная конкуренция в гонорарах и эфирном времени: каждая тянула одеяло на себя. У них всегда были терки. В последнее время ни один федеральный канал не приглашал в одну программу Ротару и Пугачеву, потому что знали, чем дело закончится», — заявил продюсер.

По словам Дворцова, Алла Пугачева всегда была более востребована, поэтому соглашалась на выступления только за гонорар от 20 млн рублей. В то же время София Ротару могла выйти на сцену за 10 млн рублей.

При этом продюсер отметил, что в последние годы карьеры артисток Ротару была более желанным гостем на новогодних концертах и мероприятиях.

«Считаю, что были времена, когда она затмевала Пугачеву. И, конечно, Алла Борисовна злилась. Ходили слухи, что она ставила ультиматум: либо она, либо Ротару. Каждый бьется за место под солнцем», — резюмировал продюсер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева

Правда ли, что Алла Пугачева обращалась к целительнице

Певица Алла Пугачева обращалась к целительнице после потери зрения на концерте, сообщает Woman.ru. По его данным, в молодости Примадонне нагадали популярность и несколько браков, однако до одного случая исполнительница не верила в предсказания и сверхъестественные способности людей.

Как пишет источник, доверять гадалкам Пугачева стала после того, как по завершении одного из выступлений у нее резко пропало зрение. Вернуть его помогла целительница путем заговора и специального обряда по снятию порчи.

Где сейчас может находиться Алла Пугачева

Алла Пугачева длительное время не обновляет свои социальные сети. По данным Telegram-канала «НеМалахов», сейчас артистка находится на Кипре вместе со своей семьей — супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми Лизой и Гарри.

Как сообщает канал, на Кипре у Примадонны начались проблемы со здоровьем из-за особенностей климата. По его данным, из-за жары у 75-летней исполнительницы опухают ноги и «нет сил ходить».

На фоне возникших проблем Алла Пугачева приняла решение переехать в Юрмалу. Известно, что исполнительница каждый год во время летних каникул снимает виллу в Булдури. По данным издания «Аргументы недели», в 2019 году артистка приобрела квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила порядка €500 тысяч.

После покупки квартиры, по информации издания, Примадонна получила в Латвии вид на жительство, который дают за приобретение недвижимости стоимостью от €250 000.

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