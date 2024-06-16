Алла Пугачева: последние новости 16 июня, критика Магомаева, продажа дома

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Алла Пугачева

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Алла Пугачева остается вне конкуренции среди артистов эстрады, а журналисты напомнили, как певец Муслим Магомаев называл Примадонну фальшивой. Какие известны последние новости об исполнительнице на сегодня?

Что Муслим Магомаев говорил об Алле Пугачевой

Народный артист СССР Муслим Магомаев назвал Аллу Пугачеву фальшивой в своих мемуарах «Любовь — моя мелодия», которые были выпушены в 1999 году. В книге певец посветил несколько строк артистке.

Как отметило издание «7Дней.ru», с одной стороны, в своих мемуарах Магомаев восхищался народной артисткой, с другой — ставил под сомнение ее вокальные данные.

«Сегодня она такая, завтра другая. Искренняя до мурашек и очаровательно фальшивая. И ангел, и бесенок… Вся она кипит внутри, но не всегда этот вулкан сдерживает», — отметил певец.

Что Татьяна Тарасова сказала о Пугачевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сделала выбор между тремя артистками советской эстрады — Аллой Пугачевой, Софией Ротару и Ириной Аллегровой. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она отметила, что Примадонна всегда для нее будет стоять на первом месте.

«Пугачева, Ротару или Аллегрова? Алла Борисовна, а потом все остальные. Пугачева — вне конкуренции», — сказала Тарасова корреспонденту Sport24.

Татьяна Тарасова не в первый раз высказывается положительно в адрес Аллы Пугачевой. Для фильма журналистки Ксении Собчак она заявила, что что для нее имя Примадонны означает звезду огромной величины, которой в стране «в этом направлении искусства не было». Тренер считает Пугачеву потрясающей певицей и замечательным и надежным человеком.

«Прежде всего она человек, который пел и голос которого два поколения знают и не перепутают. Она большая настоящая звезда, и к ней надо так относиться, как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну. Слава Богу, что она родилась у нас в стране и мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать», — подчеркнула она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Татьяна Тарасова

Что сейчас с особняком Пугачевой на Истре

Уехавший в США старший внук Примадонны Никита Пресняков не может продать дачу Пугачевой на Истре. Согласно последним данным KP.RU, 16 июня 2024 года агентство недвижимости, которое продает особняк, обновило фото объекта и увеличило цену на 19,5 млн рублей.

«8 мая 2024 года дом в деревне Бережки на первой линии Истpинскoго водохранилища продавали за 132 миллиона 500 тысяч рублей, с 1 июня цену подняли до 136 млн руб. А 16 июня дом пытаются продать уже за 152 миллиона рублей. Чтобы сделка шла живее: на фасаде дома риелторы предусмотрительно затерли вензеля „АБП“», — пишет источник.

По информации издания, после публикации в СМИ сообщений о продаже дачи Пугачевой к объекту повышается внимание среди покупателей, однако до сих пор никто не купил трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров и участок 80 соток.

«В этом доме в деревне Бережки проживает помощница Пугачевой — повариха Елена, пока хозяева отсутствуют, присматривает за недвижимостью. Прислуга получает зарплату от Аллы Борисовны», — отметил источник.

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