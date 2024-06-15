Алла Пугачева: последние новости 15 июня, траты на Галкина, плохое здоровье

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева оказалась без денег из-за своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а певица Наталья Власова заявила, что Примадонна для нее является авторитетом. Каковы последние новости об исполнительнице на сегодня?

Почему Пугачева осталась без денег

Шоумен Стас Барецкий сообщил NEWS.ru, что все деньги певицы Аллы Пугачевой потратил ее муж юморист Максим Галкин. По его словам, исполнительница на настоящий момент находится в очень плохом состоянии.

«Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии. Я готов ее взять к себе на полный пансион», — заявил шоумен.

Барецкий заверил, что может обеспечить Алле Пугачевой комфортное проживание и лечение, чтобы она могла поправить свое здоровье. Также он заявил, что уже помогает Примадонне финансово, однако деньги не доходят до певицы, поскольку их забирает себе Галкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье. Ни для кого не секрет, что я ей помогаю финансово как могу. Есть одно препятствие в лице Максима Галкина, который у нее все деньги эти забирает», — добавил Барецкий.

Ранее появилась информация, что Пугачева готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег». К директору исполнительницы обратился пранкер Сорян и предложил Примадонне спеть на дне рождения российского частного инвестора в Турции за 100 млн рублей. Представительница артистки заинтересовалась предложением.

Почему Наталье Власовой симпатизирует Пугачева

Певица Наталья Власова заявила, что, хотя в настоящий момент не общается с Аллой Пугачевой, исполнительница для нее является абсолютным авторитетом как в человеческом, так и в творческом смысле.

Власова считает, что Пугачева имеет право на собственную точку зрения. По мнению певицы, коллега может высказывать все, что считает нужным.

«Для меня она навсегда абсолютный авторитет и в человеческом смысле, и в творческом. И я считаю, что она имеет право иметь свою собственную точку зрения и высказывать ее», — сказала артистка для Teleprogramma.pro.

Власова благодарна Примадонне за то, что она сыграла важную роль в ее профессиональном росте. По ее словам, в 13 лет она увидела в своих сновидениях, что живет у народной артистки в ее квартире на Тверской. Этот сон Власова считает пророческим, поскольку через семь лет она действительно оказалась дома у Аллы Пугачевой во время съемок «Рождественских встреч».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Власова

«Мне в ее ванной моют голову, наматывают на голову большое полотенце и ведут в коридор, где было оборудовано место для визажистов. Вот такой абсолютно вещий сон случился в моей жизни», — поведала певица.

Кто уличил Пугачеву в пошлости

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в одном из недавних интервью назвал народную артистку СССР представительницей русского шансона.

Быков считает, что Примадонна работала в рамках «нового фольклора». Этот факт, по его словам, делает Пугачеву выдающейся личностью по сравнению с другими артистами.

При этом писатель уличил исполнительницу в пошлости, указав, что это прослеживается в ее творчестве. По его словам, Пугачева смогла довести это явление до «хрустального звона».

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