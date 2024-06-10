Алла Пугачева: последние новости 10 июня, проблемы со здоровьем, переезд

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева не может ходить из-за высокой температуры на Кипре, повлекшей проблемы со здоровьем. Что об этом известно, какие еще новости выходили о Примадонне на сегодня?

Что известно о проблемах со здоровьем у Пугачевой

У Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем из-за высокой температуры на Кипре, где артистка сейчас находится с семьей, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

«На этой неделе там был рекорд температуры для начала июня за всю историю наблюдений — 43 градуса жары. Сейчас похолодало до 32 градусов, но легче больной артистке не становится», — говорится в сообщении канала.

По данным источника, из-за погодных условий у 75-летней исполнительницы опухают ноги и «нет сил ходить».

Об ухудшении состояния здоровья Аллы Пугачевой месяц назад также сообщили местные жители Кипра. Они отметили, что перестали видеть исполнительницу на прогулках по острову, а в период ее редких появлений на публике заметили, что у нее нарушена координация движений.

Куда Пугачева намерена уехать с Кипра

На фоне проблем со здоровьем, возникших из-за температурных условий на Кипре, Алла Пугачева приняла решение переехать в Юрмалу, уточнили авторы «НеМалахова».

«Алла Пугачева перебирается в Юрмалу, где у нее есть вилла. Сейчас Примадонна с семьей находится на Кипре», — отметил источник.

Алла Пугачева каждый год во время летних каникул снимает виллу в Булдури. По данным издания «Аргументы недели», в 2019 году артистка приобрела квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила порядка €500 тысяч.

После покупки квартиры, по информации издания, Примадонна получила в Латвии вид на жительство, который дают за приобретение недвижимости стоимостью от €250 000.

Также на днях экс-участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин заявил, что Примадонна вряд ли вернется в Россию, поскольку уже сделала свой выбор в пользу эмиграции.

«Они уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Те, кто изучал историю, прекрасно понимают, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», — заявил Потехин.

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва» Алла Пугачева

Какой совет дали Пугачевой из-за конфликта с Михайловым

Актер Сергей Селин призвал рассорившихся Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова вести себя достойно. Он дал им совет подумать о Боге.

«Я Аллу Борисовну знаю и уважаю. Но вот эти перебранки, которые происходят... Может быть, этого не надо делать? Ну, правда, не надо так себя вести, потому что и Алла Борисовна Пугачева, и Стас Михайлов — взрослые люди. Пора уже о Боге думать. Неважно, где ты живешь — в Израиле, в России, в особняке или во дворце. Ну, правда, пора уже другими категориями мыслить», — сказал артист.

Комментируя отъезд Аллы Пугачевой за границу, Сергей Селин заявил, что сам он никогда в жизни не думал об эмиграции. По его мнению, некоторые знаменитости не выдержали первого же испытания, когда началась СВО, а против России ополчился весь Запад. Актер обратил внимание, что, когда все было хорошо, известные личности оставались на родине, а вот «грустить с тобой, земля моя», оказались не готовы и уехали из страны в сложный период.

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