Алла Пугачева: обед с Тиньковым, новое фото, «Ложный стыд», новости 13 мая

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву заметили на Кипре в компании банкира Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В каких обстоятельствах Примадонна и бизнесмен встретились, почему она проигнорировала День Победы и какое ее новое фото нашлось в архивах?

Куда делся «Ложный стыд» Пугачевой

Сингл Примадонны «Ложный стыд» должен был появиться 13 мая на официальном канале YouTube, а 14 мая должна была состояться премьера на всех цифровых музыкальных платформах. Однако этого не случилось.

«Выход сингла „Ложный стыд“ перенесен. Дата будет объявлена позднее», — объявила певица без объяснения причин.

В 2024 году Пугачева «открыла» для себя стриминговые сервисы — в начале весны вышел ее новый альбом «P. S.», в который вошли песни с юбилейного выступления в Кремлевском дворце. Уже за первые дни альбом принес ей больше 20 млн рублей дохода, передает KP.RU.

Как Пугачева проигнорировала День Победы

TVCenter отмечает, что в 2024 году Алла Пугачева впервые в своей карьере проигнорировала День Победы — ранее она всегда считала этот день значимым праздником и не оставляла его без внимания.

9 мая и в последующие дни певица никак не поздравила своих соотечественников с Днем Победы в соцсетях и просто проигнорировала этот день. Кроме того, Пугачева ничего не сообщала о том, отмечала ли она 9 Мая в принципе.

Где Пугачеву увидели с Тиньковым

При этом 11 мая в Telegram-канале «Продюсер от бг» появилась фотография Аллы Пугачевой в компании банкира Олега Тинькова. Их засняли в ресторане на Кипре, где они обедали в компании друзей. Точное время и место съемки неизвестны.

Как отмечает KP.RU, фото было сделано тайно — Пугачева в «домашнем» виде, с неуложенными волосами и без парика.

На Кипре у Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) есть элитная недвижимость, в том числе пентхаус в городе Лимасол за €10 млн. Туда они переехали из Израиля после того, как началась война в секторе Газа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Тиньков

Кто обнаружил неизвестное фото Пугачевой

Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте опубликовала свое архивное фото с Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок был сделан в 1970-х годах, на нем Орбакайте совсем маленькая.

«С Днем Матери! Happy Mother's Day!» — подписала певица фото в соцсетях.

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