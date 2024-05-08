Алла Пугачева: новости 8 мая, покровительство Галкина, скандал с преемницей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева

Прохор Шаляпин назвал народную артистку СССР Аллу Пугачеву «наглой теткой», в то время как сама певица назвала свою преемницу, вызвав споры. Какие известны последние новости о Примадонне на 8 мая?

За что Шаляпин раскритиковал Пугачеву

Исполнитель призвал россиян забыть о Примадонее, которая покинула Россию. Шаляпин назвал артистку «наглой теткой», которая «всё потеряла» и вызывает омерзение.

«Уже надо забыть о ней. Об этой тётке наглой! Пусть сидят себе. Все получили. Всё потеряли. Всё! Следующая страница истории. <...> У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря», — сказал Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

По мнению музыканта, артистка намеренно следила за шоу «Голос» и специально назвала своими фаворитами Георгия Русских и Анастасию Садковскую, хотя победителем шоу стал Богдан Шувалов. Шаляпин полагает, что таким образом Примадонна «нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь».

При этом Георгий Русских рассказал, что «закричал на весь дом», когда увидел слова похвалы от Пугачевой.

«Насколько просто Алла Борисовна написала „Браво!“, но сколько это положительных эмоций вызвало во мне, не передать реально. Я просто закричал от радости, побежал показывать этот пост своим друзьям-музыкантам. Было классно», — поделился певец в интервью Voice.

Кто станет преемницей Пугачевой

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в России может появиться преемница Примадонны, однако это произойдет не по воле самой певицы. По его словам, Пугачева не может помогать кому-то на расстоянии.

«Возможно, преемница Пугачевой появится, но точно не по воле самой Пугачевой. Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить, кому-то указать, помочь. Это тяжело на расстоянии. Уверен, что она не очень понимает, кто ее друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись», — полагает Бабичев.

Появление новой звезды критик сравнил со взлетом SHAMAN. По словам Бабичева, на мгновение может взлететь и женский вокал. По его мнению, «вторую Пугачеву» могут обеспечить контактами, связями и симпатичным репертуаром с хитами на 10–20 лет. Однако пока, как считает эксперт, таких персон в российском шоу-бизнесе нет.

Бабичев также прокомментировал похвалу Садковской от Пугачевой. По его мнению, Примадонне было легче оценить исполнение своей песни, чем любой другой композиции. Критик объяснил, что когда певица записывала «Мимоходом», она проживала определенные эмоции.

«Пугачевой, естественно, легче оценить исполнение своей песни другим человеком, нежели любой другой песни. Когда ты записывал этот материал, ты проживал какие-то эмоции, сам придумал, как петь эту песню», — сказал Бабичев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Чем Галкин покорил сердце Пугачевой

Сваха Анна Осипова поделилась в одном из последних интервью, что прежде всего Пугачева и Галкин стали замечательными друзьями, имеющими много общего. Однако главное, по мнению собеседницы infox.ru, состоит в том, что рядом с мужем Примадонна чувствует себя защищенной.

«В этом браке Алла ощущает себя не двигателем всего, а маленькой девочкой, которая остается под покровительством сильного человека, который своей любовью и заботой окружает ее», — предположила Осипова.

По ее словам, Примадонна ценит, что супруг, в браке с которым она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, готов брать на себя ответственность за их семью, при этом доказывая это не только словами, но и своими поступками.

Почему Пугачева не выиграла Евровидение

Музыкальный критик Бабичев считает, что песня «Примадонна», исполненная артисткой на Евровидении в 1997 году, оказалась недооцененной. По словам эксперта, особенно ее не приняли в Европе, именно поэтому у Пугачевой оказался низкий результат по итогам конкурса. По словам критика, эта композиция является автобиографической.

Критик считает, что выступление певицы на Евровидении было одним из лучших среди российских представителей. По словам эксперта, если бы Примадонна исполнила песню не на русском языке и она была бы более подходящей для конкурса, то она могла бы занять и более высокое место, нежели итоговое 15-е.

«Это было филигранное выступление. А эта фишка — микрофон вместо бокала, который она выпивает, ой-ой-ой», — подчеркнул музкритик.

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